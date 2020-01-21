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У Києві шахраї за 20 тис. доларів пропонували посаду начальника колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У Києві шахраї за 20 тис. доларів обіцяли сприяння у призначенні на посаду начальника виправної колонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

У Києві шахраї за 20 тис. доларів пропонували посаду начальника колонії

“21 січня у Києві викрито двох осіб під час шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 20 тис. доларів та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовим особам Міністерства юстиції України за призначення особи на посаду начальника однієї з виправних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті проведення слідчих дій правоохоронці затримали вказаних осіб у порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання грошових коштів.

“Затримання відбулося в одному з ресторанів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів”, — додали у пресслужбі.

Невідкладні слідчі дії тривають.

Нагадаємо, капітана поліції у Дніпрі затримали на хабарі у 50 тис. гривень.

Українські Національні Новини

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