У Києві шахраї за 20 тис. доларів пропонували посаду начальника колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Києві шахраї за 20 тис. доларів обіцяли сприяння у призначенні на посаду начальника виправної колонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“21 січня у Києві викрито двох осіб під час шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 20 тис. доларів та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовим особам Міністерства юстиції України за призначення особи на посаду начальника однієї з виправних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в результаті проведення слідчих дій правоохоронці затримали вказаних осіб у порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання грошових коштів.
“Затримання відбулося в одному з ресторанів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів”, — додали у пресслужбі.
Невідкладні слідчі дії тривають.
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