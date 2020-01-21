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Капітана поліції у Дніпрі затримали на хабарі у 50 тис. грн

Київ • УНН

 • 20572 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У Дніпрі поліцейського затримали на одержанні 50 тисяч гривень хабара за непритягнення до відповідальності місцевого жителя через зберігання наркотиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у Facebook.

Капітана поліції у Дніпрі затримали на хабарі у 50 тис. грн

"За непритягнення до відповідальності за зберігання наркотиків мешканець Дніпра мав передати співробітникові Управління стратегічних розслідувань поліції у Дніпропетровській області хабара. Відразу після одержання неправомірної вигоди капітана поліції затримали за сприяння керівництва Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) НПУ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до поліції надійшло звернення 41-річного жителя міста Дніпро. Чоловік розповів, що співробітник місцевої поліції вимагає з нього гроші, погрожуючи притягненням до відповідальності за зберігання наркотичних засобів.

"Оперативники УДВБ НПУ встановили, що до корупційних дій причетний 28-річний оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області. Задокументовано факт вимагання ним у заявника 5 тисяч доларів США, однак згодом капітан поліції погодився зменшити суму до 50 тисяч гривень", - зазначається в повідомленні.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Окрім того, кошти вилучено як речовий доказ. Поліцейського затримано в порядку ст. 208 КПК України.

"Слідчі ДБР оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Полтаві правоохоронця затримали на хабарі у 1,5 тис. доларів.

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