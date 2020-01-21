Капитана полиции в Днепре задержали на взятке в 50 тыс. грн

КИЕВ. 21 января. УНН. В Днепре полицейского задержали на получении 50 тысяч гривен взятки за непривлечение к ответственности местного жителя за хранение наркотиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook.