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Капитана полиции в Днепре задержали на взятке в 50 тыс. грн

Киев • УНН

 • 20572 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Днепре полицейского задержали на получении 50 тысяч гривен взятки за непривлечение к ответственности местного жителя за хранение наркотиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook.

Капитана полиции в Днепре задержали на взятке в 50 тыс. грн

"За непривлечение к ответственности за хранение наркотиков житель Днепра должен был передать сотруднику Управления стратегических расследований полиции в Днепропетровской области взятку. Сразу после получения неправомерной выгоды капитана полиции задержали при содействии руководства Департамента стратегических расследований (ДСР) НПУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в полицию поступило обращение 41-летнего жителя города Днепр. Мужчина рассказал, что сотрудник местной полиции требует с него деньги, угрожая привлечением к ответственности за хранение наркотических средств.

"Оперативники УДВБ НПУ установили, что к коррупционным действиям причастен 28-летний оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Днепропетровской области. Задокументировано факт вымогательства им у заявителя 5 000 долларов США, однако впоследствии капитан полиции согласился уменьшить сумму до 50 000 гривен", - отмечается в сообщении.

Было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, средства изъяты как вещественное доказательство. Полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Следователи ГБР объявили ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Полтаве правоохранителя поймали на взятке в 1,5 тыс. долларов.

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