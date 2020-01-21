В Киеве мошенники за 20 тыс. долларов предлагали должность начальника колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Киеве мошенники за 20 тыс. долларов обещали содействие в назначении на должность начальника исправительной колонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"21 января в Киеве разоблачено двух человек во время мошеннического завладения денежными средствами в сумме 20 тыс. долларов и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам Министерства юстиции Украины за назначение лица на должность начальника одной из исправительных колоний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате проведения следственных действий правоохранители задержали указанных лиц в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств.
"Задержание произошло в одном из ресторанов. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры предосторожности", - добавили в пресс-службе.
Неотложные следственные действия продолжаются.
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