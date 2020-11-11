У Києві щодня надходять скарги про порушення карантину: Рубан назвав цифри

“Щодня від громадян надходить від 30 до 50 скарг про порушення карантинних правил по місту Києву”, - сказав Рубан.

Раніше він повідомляв, що через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19, у столиці можуть бути впроваджені додаткові обмеження. А за умови подальшого зростання кількості хворих, Київ має шанси опинитись у "червоній" карантинній зоні.

Нагадаємо, на підпис Президенту України Володимиру Зеленському направлено законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.