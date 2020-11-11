В Киеве ежедневно поступают жалобы о нарушении карантина: Рубан назвал цифры

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 22108 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 48166 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 106401 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 86174 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112482 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90459 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98102 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102690 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101444 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101294 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве ежедневно поступают жалобы о нарушении карантина: Рубан назвал цифры

В Киеве ежедневно поступают жалобы о нарушении карантина: Рубан назвал цифры

Киев  •  УНН

 • 16633 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве от граждан ежедневно поступают жалобы о нарушении карантинных правил, в среднем от 30 до 50. Об этом сообщил УНН начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Ежедневно от граждан поступает от 30 до 50 жалоб о нарушении карантинных правил по городу Киеву", - сказал Рубан.

Ранее он сообщал, что из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в столице могут быть внедрены дополнительные ограничения. А при условии дальнейшего роста количества больных, Киев имеет шансы оказаться в "красной" карантинной зоне.

Напомним, на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому направлен законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.

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