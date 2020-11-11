В Киеве ежедневно поступают жалобы о нарушении карантина: Рубан назвал цифры
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве от граждан ежедневно поступают жалобы о нарушении карантинных правил, в среднем от 30 до 50. Об этом сообщил УНН начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"Ежедневно от граждан поступает от 30 до 50 жалоб о нарушении карантинных правил по городу Киеву", - сказал Рубан.
Ранее он сообщал, что из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в столице могут быть внедрены дополнительные ограничения. А при условии дальнейшего роста количества больных, Киев имеет шансы оказаться в "красной" карантинной зоне.
Напомним, на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому направлен законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.