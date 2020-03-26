У Києві рятувальники продезінфікували поїзд, яким прибув із Латвії хворий на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві рятувальники провели знезараження потягу, який днями прибув із Латвії, а також місце проживання хворого на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“Для недопущення розповсюдження інфекційних захворювань, рятувальники у місті Києві провели дезінфекційні заходи в потязі „Рига-Київ“, який 23 березня прибув до України в рамках евакуації, організованої Міністерство закордонних справ України, щоб повернути додому українців, які застрягли за кордоном. Необхідність проведення знезараження обумовлена тим, що в одного з пасажирів, сьогодні, 26 березня, підтвердився діагноз COVID-19”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що також проведено санітарну обробку місця проживання ще одного громадянина з підтвердженими діагнозом COVID-19. Під’їзд будинку та прибудинкову територію столичні рятувальники та фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС обробили спеціальним дезинфікуючим розчином, користуючись при цьому засобами індивідуального захисту та у спецкостюмах.
Нагадаємо, у Києві, Чернівецькій, Хмельницькій та Черкаській областях рятувальники продезінфікували місця масового скупчення людей, зокрема, з підозрою на коронавірус.