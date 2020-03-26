В Киеве спасатели продезинфицировали поезд, которым прибыл из Латвии больной коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве спасатели провели обеззараживание поезда, что на днях прибыл из Латвии, а также место проживания больного COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Для недопущения распространения инфекционных заболеваний, спасатели в городе Киеве провели дезинфекционные мероприятия в поезде "Рига-Киев", который 23 марта прибыл в Украину в рамках эвакуации, организованной Министерствм иностранных дел Украины, чтобы вернуть домой украинцев, которые застряли за рубежом. Необходимость проведения обеззараживания обусловлена тем, что у одного из пассажиров, сегодня, 26 марта, подтвердился диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также проведена санитарная обработка места проживания еще одного гражданина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Подъезд дома и придомовую территорию столичные спасатели и специалисты Мобильного спасательного центра ГСЧС обработали специальным дезинфицирующим раствором, пользуясь при этом средствами индивидуальной защиты и в спецкостюмах.
Напомним, в Киеве, Черновицкой, Хмельницкой и Черкасской областях спасатели продезинфицировали места массового скопления людей, в частности, с подозрением на коронавирус.