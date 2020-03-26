В Киеве спасатели продезинфицировали поезд, которым прибыл из Латвии больной коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83989 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100141 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102329 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101608 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109596 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98238 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104434 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106411 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131374 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве спасатели продезинфицировали поезд, которым прибыл из Латвии больной коронавирусом

В Киеве спасатели продезинфицировали поезд, которым прибыл из Латвии больной коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 13397 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве спасатели провели обеззараживание поезда, что на днях прибыл из Латвии, а также место проживания больного COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Для недопущения распространения инфекционных заболеваний, спасатели в городе Киеве провели дезинфекционные мероприятия в поезде "Рига-Киев", который 23 марта прибыл в Украину в рамках эвакуации, организованной Министерствм иностранных дел Украины, чтобы вернуть домой украинцев, которые застряли за рубежом. Необходимость проведения обеззараживания обусловлена тем, что у одного из пассажиров, сегодня, 26 марта, подтвердился диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также проведена санитарная обработка места проживания еще одного гражданина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Подъезд дома и придомовую территорию столичные спасатели и специалисты Мобильного спасательного центра ГСЧС обработали специальным дезинфицирующим раствором, пользуясь при этом средствами индивидуальной защиты и в спецкостюмах.

Напомним, в Киеве, Черновицкой, Хмельницкой и Черкасской областях спасатели продезинфицировали места массового скопления людей, в частности, с подозрением на коронавирус.

Украинские Национальные Новости

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