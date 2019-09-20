У Києві розпочали обрання запобіжного заходу мінеру мосту Метро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Дніпровський районний суд Києва розпочав засідання щодо обирання запобіжного заходу мінеру мосту Метро у столиці, передає корреспондент УНН.
Так, розпочалося засідання стосовно розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу мінеру моста Метро Олексію Бельку у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, прокуратура просить для чоловіка, який 18 вересня здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.