В Киеве начали избрание меры пресечения минеру моста Метро
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Днепровский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения минеру моста Метро в столице, передает корреспондент УНН.
Так, началось заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения минеру моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей.
Напомним, прокуратура просит для мужчины, который 18 сентября сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.