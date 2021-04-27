У Києві ранок вівторка почався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

На правому березі затори утворилися на проспектах Лобановського, Голосіївському, Любомира Гузара і на вулицях Вадима Гетьмана і Жилянській. Також "стоять" Велика Окружна дорога і Кільцева дорога. Рух ускладнений на Набережному шосе.

На лівому березі "червоні" проспекти Юрія Гагаріна, Визволителів і Соборності.

Окрім того, у бік правого берега рух ускладнений на мостах - Дарницькому, Північному і Патона.

Доповнення

З 5 квітня в Києві почали діяти жорсткі карантинні обмеження. Проїзд в громадському транспорті, включаючи метро, дозволений тільки за спецперепустками.

У зв'язку з цим в столиці посилилися проблеми з рухом транспорту.

До слова, на вулиці Хрещатик частково обмежено рух транспорту до 17:00 28 квітня. На Хрещатику триває поточний ремонт. Роботи проводять на всій довжині вулиці. Основні роботи планують закінчувати до вечірньої години пік, вказали у КМДА.