В Киеве утро вторника началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на 8:30 вторника, 27 апреля, в Киеве движение транспорта по мостам и улицам в сторону центра затруднено. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
На правом берегу пробки образовались на проспектах Лобановского, Голосеевском, Любомира Гузара и на улицах Вадима Гетьмана и Жилянской. Также "стоят" Большая Окружная дорога и Кольцевая дорога. Движение затруднено на Набережном шоссе.
На левом берегу "красные" проспекты Юрия Гагарина, Освободителей и Соборности.
Кроме того, в сторону правого берега движение затруднено на мостах - Дарницком, Северном и Патона.
Дополнение
С 5 апреля в Киеве начали действовать жесткие карантинные ограничения. Проезд в общественном транспорте, включая метро, разрешен только по спецпропускам.
В связи с этим в столице усилились проблемы с движением транспорта.
К слову, на улице Крещатик частично ограничено движение транспорта до 17:00 28 апреля. На Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик, указали в КГГА.