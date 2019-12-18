У Києві протягом року зареєстрували майже 400 випадків реанімації хворих

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом поточного року у Києві було зареєстровано близько 375 випадків реанімації. Про це під час брифінгу сьогодні сказав заступник директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, експерт з медицини невідкладних станів Департаменту охорони здоров'я КМДА Анатолій Вершигора, передає кореспондент УНН.