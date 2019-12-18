У Києві протягом року зареєстрували майже 400 випадків реанімації хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом поточного року у Києві було зареєстровано близько 375 випадків реанімації. Про це під час брифінгу сьогодні сказав заступник директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, експерт з медицини невідкладних станів Департаменту охорони здоров'я КМДА Анатолій Вершигора, передає кореспондент УНН.
"Протягом року зареєстровано близько 375 випадків реанімації, тобто станів, що потребували масивної допомоги, використання висококласної техніки для того, щоб надати допомогу. Але, на жаль, лише у 75% випадків ці реанімаційні заходи були успішними", - сказав Вершигора.
Він зауважив також, що у серцево-легеневій реанімації має важливе значення як штучне дихання, так і масаж серця.
Саме тому бригади "швидкої" потребують оснащення сучасним обладнанням та постійного вдосконалення навичок надання допомоги пацієнтам. Зокрема, як повідомив Вершигора, наразі медики столичної "швидкої" опановують нове сучасне обладнання Schiller Easy Pluse для непрямого масажу серця. Таким сучасним устаткуванням будуть оснащені реанімаційні бригади.