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У Києві представили нову сучасну апаратуру для "швидких"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Лікарі швидкої медичної допомоги у столиці наразі опановують нове сучасне обладнання Schiller Easy Pluse для непрямого масажу серця. Про це під час брифінгу сьогодні розповів заступник директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, експерт з медицини невідкладних станів Департаменту охорони здоров'я Анатолій Вершигора, передає кореспондент УНН.

"На міжнародній виставці звернули увагу на те, що випускається такий (новий - ред.) апарат. Усі бригади укомплектувати неможливо, але ви знаєте, що, якщо відбуваються надзвичайні ситуації, бригада може викликати собі на допомогу іншу бригаду. Сьогодні у нас є бригади лікарські і фельдшерські. Більше всього фельдшерських бригад, тому, якщо фельдшер потрапляє на таку ситуацію, а там неповна бригада, то він може викликати реанімаційну бригаду, яка складається з лікаря, двох фельдшерів, і працює на автомобілі типу "С", - сказав Вершигора.

З його слів, у цьому році такі автомобілі ще будуть закуплені - за програмою уряду, передбачена закупка 470 автомобілів на наступний рік.

"Найголовніше, що завжди, коли ми впроваджуємо нову апаратуру, то компанія, яка постачає цю апаратуру, проводить тренінги. Один з комплектів буде в навчально-тренувальному відділі, де всі, хто буде приходити на роботу до нас, періодично може відпрацювати свої навички з апаратурою. Апаратура дороговартісна, але дуже проста у використанні. Бувають такі випадки, коли ми мусимо транспортувати пацієнта на певну відстань, і в цей час потрібно робити йому штучне дихання, тому що якщо не буде налаштоване штучне дихання, реанімаційні заходи будуть неефективні", - зазначив заступник голови ЦЕМД та МК.

За інформацією центру, всього було закуплено 22 пристрої для компресу грудної клітини за кошт міського бюджету. Це нове якісне швейцарське обладнання, що використовується у 43 країнах світу. "Одразу скажу, яка це сума - близько 11 млн грн. Сам апарат коштує близько 500 тис. грн. Хотів би звернути увагу, що все передбачено табелем оснащення, Департамент і Центр за цим наказом мають право купляти апаратуру, яку вони рахують за доцільне", - зауважив Вершигора.

Нагадаємо, за даними Рахункової палати, у сільських амбулаторіях закуплено менше 2% телемедичного обладнання.

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