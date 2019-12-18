У Києві представили нову сучасну апаратуру для "швидких"

"На міжнародній виставці звернули увагу на те, що випускається такий (новий - ред.) апарат. Усі бригади укомплектувати неможливо, але ви знаєте, що, якщо відбуваються надзвичайні ситуації, бригада може викликати собі на допомогу іншу бригаду. Сьогодні у нас є бригади лікарські і фельдшерські. Більше всього фельдшерських бригад, тому, якщо фельдшер потрапляє на таку ситуацію, а там неповна бригада, то він може викликати реанімаційну бригаду, яка складається з лікаря, двох фельдшерів, і працює на автомобілі типу "С", - сказав Вершигора.

З його слів, у цьому році такі автомобілі ще будуть закуплені - за програмою уряду, передбачена закупка 470 автомобілів на наступний рік.

"Найголовніше, що завжди, коли ми впроваджуємо нову апаратуру, то компанія, яка постачає цю апаратуру, проводить тренінги. Один з комплектів буде в навчально-тренувальному відділі, де всі, хто буде приходити на роботу до нас, періодично може відпрацювати свої навички з апаратурою. Апаратура дороговартісна, але дуже проста у використанні. Бувають такі випадки, коли ми мусимо транспортувати пацієнта на певну відстань, і в цей час потрібно робити йому штучне дихання, тому що якщо не буде налаштоване штучне дихання, реанімаційні заходи будуть неефективні", - зазначив заступник голови ЦЕМД та МК.

За інформацією центру, всього було закуплено 22 пристрої для компресу грудної клітини за кошт міського бюджету. Це нове якісне швейцарське обладнання, що використовується у 43 країнах світу. "Одразу скажу, яка це сума - близько 11 млн грн. Сам апарат коштує близько 500 тис. грн. Хотів би звернути увагу, що все передбачено табелем оснащення, Департамент і Центр за цим наказом мають право купляти апаратуру, яку вони рахують за доцільне", - зауважив Вершигора.

Нагадаємо, за даними Рахункової палати, у сільських амбулаторіях закуплено менше 2% телемедичного обладнання.