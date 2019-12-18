В Киеве представили новую современную аппаратуру для "скорых"

"На международной выставке обратили внимание на то, что выпускается такой (новый - ред.) аппарат. Все бригады укомплектовать невозможно, но вы знаете, что, если происходят чрезвычайные ситуации, бригада может вызвать себе на помощь другую бригаду. Сегодня у нас есть бригады врачебные и фельдшерские. Больше всего фельдшерских бригад, поэтому, если фельдшер попадает на такую ситуацию, а там полная бригада, то он может вызвать реанимационную бригаду, которая состоит из врача, двух фельдшеров, и работает на автомобили типа "С", - сказал Вершигора.

По его словам, в этом году такие автомобили еще будут закуплены - по программе правительства, предусмотрена закупка 470 автомобилей на следующий год.

"Самое главное, что всегда, когда мы внедряем новую аппаратуру, то компания, которая поставляет эту аппаратуру, проводит тренинги. Один из комплектов будет в учебно-тренировочном отделе, где все, кто будет приходить на работу к нам, периодически может отработать свои навыки аппаратурой. Аппаратура дорогостоящая, но очень проста в использовании. Бывают такие случаи, когда мы должны транспортировать пациента на определенное расстояние, и в это время нужно делать ему искусственное дыхание, потому что если не будет настроено искусственное дыхание, реанимационные мероприятия будут неэффективны", - отметил заместитель председателя ЦЭМП и МК.

По информации центра, всего было закуплено 22 устройства для компресса грудной клетки за средства городского бюджета. Это новое качественное швейцарское оборудование, используемое в 43 странах мира. "Сразу скажу, какая это сумма - около 11 млн грн. Сам аппарат стоит около 500 тыс. грн. Хотел бы обратить внимание, что все предусмотрено табелем оснащения, Департамент и Центр по этому приказу имеют право покупать аппаратуру, которую они считают целесообразной", - отметил Вершигора.

Напомним, по данным Счетной палаты, в сельских амбулаториях закуплено менее 2% телемедицинского оборудования.