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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 45090 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 141642 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Киеве в течение года зарегистрировали почти 400 случаев реанимации больных

В Киеве в течение года зарегистрировали почти 400 случаев реанимации больных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В текущем году в Киеве было зарегистрировано около 375 случаев реанимации. Об этом во время брифинга сегодня сказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, эксперт по медицине неотложных состояний Департамента здравоохранения КГГА Анатолий Вершигора, передает корреспондент УНН.

"В течение года зарегистрировано около 375 случаев реанимации, то есть состояний, которые нуждались в массивной помощи, использовании высококлассной техники для того, чтобы оказать помощь. Но, к сожалению, только в 75% случаев эти реанимационные мероприятия были успешными", - сказал Вершигора.

Он отметил также, что в сердечно-легочной реанимации имеет важное значение как искусственное дыхание, так и массаж сердца.

Именно поэтому бригадам "скорой" необходимо оснащение современным оборудованием и постоянное совершенствование навыков оказания помощи пациентам. В частности, как сообщил Вершигора, на сегодня медики столичной "скорой" осваивают новое современное оборудование Schiller Easy Pluse для непрямого массажа сердца. Таким современным оборудованием будут оснащены реанимационные бригады.

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