В Киеве в течение года зарегистрировали почти 400 случаев реанимации больных

"В течение года зарегистрировано около 375 случаев реанимации, то есть состояний, которые нуждались в массивной помощи, использовании высококлассной техники для того, чтобы оказать помощь. Но, к сожалению, только в 75% случаев эти реанимационные мероприятия были успешными", - сказал Вершигора.

Он отметил также, что в сердечно-легочной реанимации имеет важное значение как искусственное дыхание, так и массаж сердца.

Именно поэтому бригадам "скорой" необходимо оснащение современным оборудованием и постоянное совершенствование навыков оказания помощи пациентам. В частности, как сообщил Вершигора, на сегодня медики столичной "скорой" осваивают новое современное оборудование Schiller Easy Pluse для непрямого массажа сердца. Таким современным оборудованием будут оснащены реанимационные бригады.