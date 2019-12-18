В Киеве в течение года зарегистрировали почти 400 случаев реанимации больных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В текущем году в Киеве было зарегистрировано около 375 случаев реанимации. Об этом во время брифинга сегодня сказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, эксперт по медицине неотложных состояний Департамента здравоохранения КГГА Анатолий Вершигора, передает корреспондент УНН.
"В течение года зарегистрировано около 375 случаев реанимации, то есть состояний, которые нуждались в массивной помощи, использовании высококлассной техники для того, чтобы оказать помощь. Но, к сожалению, только в 75% случаев эти реанимационные мероприятия были успешными", - сказал Вершигора.
Он отметил также, что в сердечно-легочной реанимации имеет важное значение как искусственное дыхание, так и массаж сердца.
Именно поэтому бригадам "скорой" необходимо оснащение современным оборудованием и постоянное совершенствование навыков оказания помощи пациентам. В частности, как сообщил Вершигора, на сегодня медики столичной "скорой" осваивают новое современное оборудование Schiller Easy Pluse для непрямого массажа сердца. Таким современным оборудованием будут оснащены реанимационные бригады.