У Києві протягом минулої доби виявили понад 260 хворих на COVID-19. Одна людина померла

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 150 жінок віком від 18 до 85 років, 95 чоловіків віком від 19 до 83 років. А також 11 дівчаток віком від 4 місяців до 16 років і 6 хлопчиків віком від 1 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус. А також 50 осіб із підозрою на коронавірусну інфекцію та пневмоніями. Одужали протягом минулої доби 185 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському районі — 46, Деснянському — 37 та Дарницькому — 32.

Загалом, із початку пандемії, в Києві від коронавірусу померли 5276 людей. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 223 366. Подолали вірус 215 431 мешканець столиці.

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