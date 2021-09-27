У Києві протягом минулої доби від COVID-19 померло п'ятеро людей, захворіло понад 130

Цитата

“135 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. П’ятеро людей померли. Усього за період пандемії в Києві 5374 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 232856”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 73 жінки віком від 18 до 77 років, 44 чоловіки віком від 18 до 86 років. А також 10 дівчаток віком від 2 до 17 років і 8 хлопчиків віком від одного до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих на коронавірус, а також 104 особи із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 36 людей. Загалом подолало вірус 219 958 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі — 29, Оболонському — 17, Дарницькому та Святошинському районах — по 15 випадків.

Додамо

Протягом 26 вересня в Україні зареєстрували 3007 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 478, летальних випадків — 94.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 37 153 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 21 836 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 15 317 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,2 млн щеплень.