В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умерло пять человек, заболело более 130
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 135 больных коронавирусом. Пять человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
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“135 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Пять человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5374 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 232 856”, — говорится в сообщении.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 73 женщины в возрасте от 18 до 77 лет, 44 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет. А также 10 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 8 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 14 больных коронавирусом, а также 104 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 36 человек. В общем преодолели вирус 219 958 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 29, Оболонском — 17, Дарницком и Святошинском районах — по 15 случаев.
Добавим
В течение 26 сентября в Украине зарегистрировали 3007 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1478, летальных случаев — 94.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 37153 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 21 836 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 15 317 человека. Всего с начала кампании сделано 12,2 млн прививок.