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У Києві протягом минулої доби понад 460 хворих на COVID-19. Троє людей померли

У Києві протягом минулої доби понад 460 хворих на COVID-19. Троє людей померли

Київ • УНН

 • 14650 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 465 хворих на коронавірус. Троє людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 266 жінок віком від 18 до 93 років, 147 чоловіків віком від 18 до 88 років, 18 дівчаток віком від 3 до 17 років і 25 хлопчиків віком від 2 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 81 хворого на коронавірус, а також 70 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 138 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 72, Дніпровському — 71, Святошинському — 62 випадки.

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5345 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 231 117. Подолали вірус 219 528 мешканців столиці.

Додамо

Протягом 20 вересня в Україні зафіксували 6754 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2175 осіб, летальних випадків — 105.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 116 005 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 68 502 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 47 503 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,6 млн щеплень.

Українські Національні Новини

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COVID-19Київ

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