В Киеве за прошедшие сутки более 460 больных COVID-19. Три человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 465 больных коронавирусом. Три человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 266 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 147 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 18 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 25 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 81 больного коронавирусом, а также 70 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 138 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 72, Днепровском — 71, Святошинском — 62 случая.
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5345 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 231 117. Преодолели вирус 219 528 жителей столицы.
Добавим
В течение 20 сентября в Украине зафиксировали 6754 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2175 человек, летальных исходов — 105.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 116 005 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 68502 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 47 503 человека. Всего с начала кампании сделано 11,6 млн прививок.