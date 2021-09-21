У Києві протягом минулої доби майже 400 хворих на COVID-19. Троє людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 399 хворих на коронавірус. Троє людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 206 жінок віком від 18 до 95 років, 156 чоловіків віком від 18 до 94 років, 20 дівчаток віком від 11 місяців до 17 років і 17 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 112 хворих на коронавірус, а також 53 особи із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 157 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі — 65, Святошинському — 62, Солом’янському — 48 випадків.
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5342 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 230 661. Подолали вірус 219 390 мешканців столиці.
Додамо
Протягом 20 вересня в Україні зафіксували 5 159 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 086 осіб, летальних випадків — 137.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 108 736 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 62 909 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 45 827 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,5 млн щеплень.