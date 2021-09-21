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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128924 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120732 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118273 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Киеве за прошедшие сутки почти 400 больных COVID-19. Три человека умерли

В Киеве за прошедшие сутки почти 400 больных COVID-19. Три человека умерли

Киев  •  УНН

 • 16995 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 399 больных коронавирусом. Три человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 206 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 156 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 20 девочек в возрасте от 11 месяцев до 17 лет и 17 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 112 больных коронавирусом, а также 53 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 157 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 65, Святошинском — 62, Соломенском — 48 случаев.

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5342 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 230 661. Преодолели вирус 219 390 жителей столицы.

Добавим

В течение 20 сентября в Украине зафиксировали 5159 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1086 человек, летальных исходов — 137.

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса было привито 108 736 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 62 909 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 45 827 человека. Всего с начала кампании сделано 11,5 млн прививок.

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