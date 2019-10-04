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У Києві продовжують користуватися жетонами близько 17% пасажирів метрополітену

Київ • УНН

 • 17350 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Києві 17% пасажирів Метрополітену користуються жетонами. Про це повідомила начальник інформаційного центру КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон, передає кореспондент УНН.

У Києві продовжують користуватися жетонами близько 17% пасажирів метрополітену

“Ми маємо зараз перехідний період на Е-квиток, відмовляємося від жетонів. І кількість турнікетів на жетони скорочується і скоро їх не буде взагалі. Ми ще маємо близько 17% пасажирів, які користуються жетонами. Відповідно — створюються черги. Пасажири, не зважаючи на те, що технології пішли вперед, чекають останнього дня користування жетоном, і будуть з жетоном до останнього дня”, — сказала Наталія Макогон.

У столичному метрополітені також закликали не чекати останнього дня, а переходити до сучасніших засобів оплати.

Нагадаємо, в Київському метрополітені розповіли, що будуть робити з жетонами.

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