У Києві продовжують користуватися жетонами близько 17% пасажирів метрополітену
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Києві 17% пасажирів Метрополітену користуються жетонами. Про це повідомила начальник інформаційного центру КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо зараз перехідний період на Е-квиток, відмовляємося від жетонів. І кількість турнікетів на жетони скорочується і скоро їх не буде взагалі. Ми ще маємо близько 17% пасажирів, які користуються жетонами. Відповідно — створюються черги. Пасажири, не зважаючи на те, що технології пішли вперед, чекають останнього дня користування жетоном, і будуть з жетоном до останнього дня”, — сказала Наталія Макогон.
У столичному метрополітені також закликали не чекати останнього дня, а переходити до сучасніших засобів оплати.
Нагадаємо, в Київському метрополітені розповіли, що будуть робити з жетонами.