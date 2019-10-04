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В Киеве продолжают пользоваться жетонами около 17% пассажиров метрополитена

Киев • УНН

 • 17350 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Киеве 17% пассажиров Метрополитена пользуются жетонами. Об этом сообщила начальник информационного центра КП “Киевский метрополитен” Наталья Макогон, передает корреспондент УНН.

В Киеве продолжают пользоваться жетонами около 17% пассажиров метрополитена

“Мы сейчас имеем переходный период на Е-билет, отказываемся от жетонов. И количество турникетов на жетоны сокращается и скоро их не будет вообще. Мы еще имеем около 17% пассажиров, которые пользуются жетонами. Соответственно — создаются очереди. Пассажиры, несмотря на то, что технологии ушли вперед, ждут последнего дня пользования жетоном, и будут с жетоном до последнего дня”, — сказала Наталья Макогон.

В столичном метрополитене также призвали не ждать последнего дня, а переходить к более современным средствам оплаты.

Напомним, в Киевском метрополитене рассказали, что будут делать с жетонами.

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