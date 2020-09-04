У Києві працює майже 500 тисяч суб'єктів підприємництва - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Києві працює майже 500 тисяч суб'єктів підприємництва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає УНН.
"У Києві працює майже 500 тисяч суб'єктів підприємництва та забезпечують мешканців міста робочими місцями, необхідними товарами та послугами", - сказав Кличко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку.