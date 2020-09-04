У Києві працює майже 500 тисяч суб'єктів підприємництва - мер

"У Києві працює майже 500 тисяч суб'єктів підприємництва та забезпечують мешканців міста робочими місцями, необхідними товарами та послугами", - сказав Кличко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку.