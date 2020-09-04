В Киеве работает почти 500 тысяч субъектов предпринимательства - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Киеве работает почти 500 тысяч субъектов предпринимательства. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН.
"В Киеве работает почти 500 тысяч субъектов предпринимательства и обеспечивают жителей города рабочими местами, необходимыми товарами и услугами", - сказал Кличко.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, отменяющий обязательную регистрацию книги учета.