У Києві повідомили про замінування Печерського суду: поліція евакуювала 120 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Києві надійшло повідомлення про мінування Печерського районного суду. Правоохоронці евакуювали 120 осіб. Про це журналісту УНН повідомила старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.
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“... надійшло повідомлення про замінування будівлі (Печерського районного суду - ред.). Наразі з будівлі евакуйовано 120 осіб. Поліція перевіряє будівлю, та встановлює обставини”, - заявила Зубрєва.
Деталі
Як повідомив журналісту УНН адвокат Ростислав Кравець, станом на 15:25 до будівлі почали знову запускати людей, повідомлення було хибним.
“До будівлі пускають людей. Зараз відбудеться засідання по справі колишнього військовокомандуючого повітряними силами Дроздову (командувач Повітряних сил Збройних Сил України, генерал-полковник Сергій Дроздов - ред.).
Нагадаємо
19 серпня до поліції надійшло повідомлення щодо мінування Овідіопольського районного суду. В результаті, роботу суду було заблоковано на 2 години.
Згодом, стало відомо, що повідомлення про мінування було неправдивим.