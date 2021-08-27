В Киеве сообщили о заминировании Печерского суда: полиция эвакуировала 120 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве поступило сообщение о минировании Печерского районного суда. Правоохранители эвакуировали 120 человек. Об этом журналисту УНН сообщила старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
Цитата
"... поступило сообщение о заминировании здания (Печерского районного суда - ред.). Сейчас из здания эвакуированы 120 человек. Полиция проверяет здание, и устанавливает обстоятельства", - заявила Зубрева.
Детали
Как сообщил журналисту УНН адвокат Ростислав Кравец, по состоянию на 15:25 в здание начали снова запускать людей, сообщение было ложным.
"В здание пускают людей. Сейчас состоится заседание по делу бывшего военнокомандующего воздушными силами Дроздова (командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов - ред.).
Напомним
19 августа в полицию поступило сообщение о минировании Овидиопольского районного суда. В результате, работу суда было заблокировано на 2 часа.
Впоследствии стало известно, что сообщение о минировании было ложным.