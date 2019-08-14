У Києві повідомили про мінування центрального вокзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У середу в столиці замінували центральний залізничний вокзал. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, зі слів кореспондента, на вокзалі проводиться евакуація людей, лунають оголошення.
Інформацію щодо замінування УНН підтвердила керівник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага.
“Так, повідомлення надійшло на 102, воно нас проінформувало”, — повідомила Водолага.
Як повідомляв УНН, днями Києвом пройшла нова хвиля мінувань: вибухівку шукали в лікарнях, аеропортах та ТЦ.