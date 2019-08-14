В Киеве сообщили о минировании центрального вокзала
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В среду в столице заминировали центральный железнодорожный вокзал. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, по словам корреспондента, на вокзале проводится эвакуация людей, звучат объявления.
Информацию о заминировании УНН подтвердила руководитель пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.
“Да, сообщение поступило на 102, оно нас проинформировало”, — сообщила Водолага.
Как сообщал УНН, на днях Киевом прошла новая волна минирований: взрывчатку искали в больницах, аэропортах и ТЦ.