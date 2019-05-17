У Києві попрощалися з колишнім міністром культури
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Києві відбулась церемонія прощання з колишнім міністром культури та радником Президента Юрієм Богуцьким. У церемонії прощання взяв участь Президент Петро Порошенко. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передає УНН.
Церемонія прощання проходила у приміщенні Національної філармонії України у Києві.
Нагадаємо, що у 2014 році Президент України Петро Порошенко призначив Богуцького своїм радником.
Богуцький народився 24 вересня 1952 року в селі Миколаївка Великолепетиського району Херсонської області.
Закінчив Херсонське училище культури, за спеціальністю “режисер”, Київський державний інститут культури, за спеціальністю “клубний працівник вищої кваліфікації, керівник театрального колективу”, Вищу партійну школу при ЦК КПУ, за спеціальністю “політолог”.
Помер 14 травня 2019 року після тривалого перебування в комі внаслідок перенесеної на початку весни 2019 року операції.