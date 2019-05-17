В Киеве попрощались с бывшим министром культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Киеве состоялась церемония прощания с бывшим министром культуры и советником Президента Юрием Богуцким. В церемонии прощания принял участие Президент Петр Порошенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передает УНН.
Церемония прощания проходила в помещении Национальной филармонии Украины в Киеве.
Напомним, что в 2014 году Президент Украины Петр Порошенко назначил Богуцкого своим советником.
Богуцкий родился 24 сентября 1952 года в селе Николаевка Великолепетихского района Херсонской области.
Окончил Херсонское училище культуры по специальности "режиссер", Киевский государственный институт культуры по специальности "клубный работник высшей квалификации, руководитель театрального коллектива", Высшую партийную школу при ЦК КПУ по специальности "политолог".
Умер 14 мая 2019 года после длительного пребывания в коме в результате перенесенной в начале весны 2019 года операции.