У Києві попередили замовне вбивство двох осіб, організатора затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Департамет внутрішньої безпеки Нацполіції викрив особу, яка підшукувала кілера для фізичної ліквідації своїх ворогів. Замовника затримали, вручення про підозру готується організатору запланованих злочинів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію щодо чоловіка, який підшукував особу на роль виконавця замовного вбивства двох людей. Замовник тяжкого злочину — 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8-го скликання селищної ради. Кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки — 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
“Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з „потрібною“ йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв 6 000 доларів США та надав завдаток — 300 доларів”, — додали в повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці затримали організатора запланованих злочинів. Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, правоохоронці Житомирської області попередили замовне вбивство. Чоловік обіцяв за вбивство колишнього бізнес-партнера 15 тис. доларів.