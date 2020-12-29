У Києві попередили замовне вбивство двох осіб, організатора затримано

“Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію щодо чоловіка, який підшукував особу на роль виконавця замовного вбивства двох людей. Замовник тяжкого злочину — 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8-го скликання селищної ради. Кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки — 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

“Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з „потрібною“ йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв 6 000 доларів США та надав завдаток — 300 доларів”, — додали в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали організатора запланованих злочинів. Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці Житомирської області попередили замовне вбивство. Чоловік обіцяв за вбивство колишнього бізнес-партнера 15 тис. доларів.