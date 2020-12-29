В Киеве предотвратили заказное убийство двух лиц, организатор задержан
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Департамент внутренней безопасности Нацполиции разоблачил лицо, подыскивавшее киллера для физической ликвидации своих врагов. Заказчика задержали, вручение о подозрении готовится организатору запланированных преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
“Оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о мужчине, который подыскивал человека на роль исполнителя заказного убийства двух человек. Заказчик тяжкого преступления — 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета. Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения — 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села”, — говорится в сообщении.
Правоохранители начали уголовное производство.
“Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с „нужным“ ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6 000 долларов США и предоставил залог — 300 долларов”, — добавили в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали организатора запланированных преступлений. Ему готовится вручения подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, который является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115) и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, правоохранители Житомирской области предотвратили заказное убийство. Мужчина обещал за убийство бывшего бизнес-партнера 15 тыс. долларов.