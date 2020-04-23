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У Києві поліція наполягає на триманні від вартою 13 осіб, у яких вилучили рекордну партію метадону

У Києві поліція наполягає на триманні від вартою 13 осіб, у яких вилучили рекордну партію метадону

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Головного управління Національної поліції у місті Києві наполягає на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою відносно 13 осіб, у яких було вилучено рекордну партію метадону. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Шевченківського районного суду міста Києва.

“Повідомляємо, що 23 квітня 2020 року на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшли клопотання Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно 13 осіб, які були затримані 21 квітня 2020 року Національною поліцією, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у столичних наркоторговців вилучили понад 50 кг метадону на 2 млн доларів.

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