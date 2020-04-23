В Киеве полиция настаивает на содержании под стражей 13 человек, у которых изъяли рекордную партию метадона
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Главного управления Национальной полиции в городе Киеве настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей в отношении 13 лиц, у которых было изъята рекордная партия метадона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Шевченковского районного суда города Киева.
“Сообщаем, что 23 апреля 2020 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступили ходатайства Следственного управления Главного управления Национальной полиции в городе Киеве о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 13 лиц, которые были задержаны 21 апреля 2020 года Национальной полицией, по подозрению в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ”, — говорится в сообщении.
Напомним, в столичных наркоторговцев изъяли более 50 кг метадона на 2 млн долларов.