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В Киеве полиция настаивает на содержании под стражей 13 человек, у которых изъяли рекордную партию метадона

В Киеве полиция настаивает на содержании под стражей 13 человек, у которых изъяли рекордную партию метадона

Киев  •  УНН

 • 10147 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Главного управления Национальной полиции в городе Киеве настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей в отношении 13 лиц, у которых было изъята рекордная партия метадона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Шевченковского районного суда города Киева.

“Сообщаем, что 23 апреля 2020 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступили ходатайства Следственного управления Главного управления Национальной полиции в городе Киеве о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 13 лиц, которые были задержаны 21 апреля 2020 года Национальной полицией, по подозрению в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ”, — говорится в сообщении.

Напомним, в столичных наркоторговцев изъяли более 50 кг метадона на 2 млн долларов.

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