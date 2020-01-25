У Києві платники задекларували майже 4 млрд грн за січень

“У січні 2020 року платниками Головного управління ДПС у м. Києві задекларовано до сплати майже 4 мільярди гривень податку на додану вартість. Це на 800 мільйонів гривень, або на 23% більше ніж у грудні 2019 року, при майже незмінних обсягах оподатковуваних операцій”, — йдеться у повідомленні.

У ДПС зазначили, що у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, обсяги реалізації на території України збільшилися лише на 7%, а нарахування податку на додану вартість зросло на 16%.

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“За рахунок проведеної роботи з підприємствами, податкова віддача по декларації за грудень 2019 року в порівнянні з листопадом 2019 року зросла майже на 0,5 відсоткових пункти, а у порівнянні з груднем 2018 року — на 0,2 відсоткових пункти та склала 2,51% і є найвищою по ГУ за останні три роки”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше керівник ДПС підтримав ідею президента Зеленського щодо загального декларування.