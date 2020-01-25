В Киеве плательщики задекларировали почти 4 млрд грн за январь
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Плательщики города Киева задекларировали к уплате почти 4 млрд грн НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины в г. Киеве, передает УНН.
“В января 2020 года плательщиками Главного управления ГНС в г. Киеве задекларировано к уплате почти 4 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость. Это на 800 млн гривен, или на 23% больше, чем в декабре 2019 года, при почти неизменных объемах налогооблагаемых операций”, — говорится в сообщении.
В ГНС отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объемы реализации на территории Украины увеличились лишь на 7%, а начисления налога на добавленную стоимость выросла на 16%.
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“За счет проведенной работы с предприятиями, налоговая отдача по декларации за декабрь 2019 году в сравнении с ноябрем 2019 выросла почти на 0,5 процентных пункта, а по сравнению с декабрем 2018 года — на 0,2 процентных пункта и составила 2,51 % и является самой высокой по ГУ за последние три года”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее руководитель ГНС поддержал идею президента Зеленского по всеобщему декларированию.