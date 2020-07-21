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У Києві підтвердили вже понад 7 тис. випадків COVID-19

У Києві підтвердили вже понад 7 тис. випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У Києві з початку пандемії зафіксовано вже 7034 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за останню добу коронавірус підтвердили у 73 осіб. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Кількість мешканців Києва, у яких виявили коронавірус, збiльшилась ще на 73 людини. На сьогодні у столиці вже 7034 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.￼

Зазначається, що захворіли:

▪️ 27 жінок (віком від 19 до 68 років);
▪️ 38 чоловiкiв (віком від 18 до 60 років);
▪️ 5 дівчаток (від 2 до 7 років);
▪️ 3 хлопчики (від 4 до 8 років).

"Захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 3 пацієнтів. Одужали за минулу добу 68 киян. Усього коронавірус подолали 2455 мешканців столиці. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Голосіївському, Дарницькому та в Шевченківському районах - по 10 випадків у кожному", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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