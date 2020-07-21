В Киеве подтвердили уже более 7 тыс. случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Киеве с начала пандемии зафиксировано уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19, за последние сутки коронавирус подтвердили у 73 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась еще на 73 человека. В настоящее время в столице уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.￼
Отмечается, что заболели:
▪️ 27 женщин (в возрасте от 19 до 68 лет);
▪️ 38 мужчин (в возрасте от 18 до 60 лет);
▪️ 5 девочек (от 2 до 7 лет);
▪️ 3 мальчика (от 4 до 8 лет).
"Заболели том числе и трое медиков. В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах - по 10 случаев в каждом", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.