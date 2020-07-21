В Киеве подтвердили уже более 7 тыс. случаев COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101367 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115384 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 147747 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115645 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 139821 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103871 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102785 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 105055 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102272 просмотра

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В Киеве подтвердили уже более 7 тыс. случаев COVID-19

В Киеве подтвердили уже более 7 тыс. случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12988 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В Киеве с начала пандемии зафиксировано уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19, за последние сутки коронавирус подтвердили у 73 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась еще на 73 человека. В настоящее время в столице уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.￼

Отмечается, что заболели:

▪️ 27 женщин (в возрасте от 19 до 68 лет);
▪️ 38 мужчин (в возрасте от 18 до 60 лет);
▪️ 5 девочек (от 2 до 7 лет);
▪️ 3 мальчика (от 4 до 8 лет).

"Заболели том числе и трое медиков. В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах - по 10 случаев в каждом", - резюмировал Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.

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