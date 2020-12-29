У Києві підскочив добовий приріст випадків COVID-19: найбільше - на Дарниці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. За минулу добу у Києві на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 953 людей, що більше, ніж добою раніше. Найбільше випадків другу добу поспіль - у Дарницькому районі. А загальна кількість підтверджених випадків за весь час пандемії - 109 тисяч. Про це у Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"У Києві за минулу добу виявили 953 хворих на коронавірус. Померла 21 людина. Усього за період пандемії в столиці 1875 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 109 008", - повідомив Кличко.
За його даними, за минулу добу захворіли 542 жінки віком від 18 до 91 років, 350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв, 26 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворів, зокрема, 31 медик.
До лікарень столиці госпіталізували 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 556 людей. Усього коронавірус подолали 38 017 жителів столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141. Та 107 випадків в Святошинському районі", - додав мер столиці.
Нагадаємо, в Україні на ранок 29 грудня зафіксовано вже 1 037 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081. Наразі хворіє 337 446 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 9 350. Водночас добовий приріст нових випадків - майже 7 тисяч, зростання проти доби раніше.