В Киеве подскочил суточный прирост случаев COVID-19: больше всего - на Дарнице
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве на коронавирусную болезнь COVID-19 заболело 953 человек, что больше, чем сутками ранее. Больше всего случаев вторые сутки подряд - в Дарницком районе. А общее количество подтвержденных случаев за все время пандемии - 109 тысяч. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 953 больных коронавирусом. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1875 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 109 008", - сообщил Кличко.
По его данным, за минувшие сутки заболели 542 женщины в возрасте от 18 до 91 лет, 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, 31 медик.
В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 556 человек. Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 287, в Днепровском - 141. И 107 случаев в Святошинском районе", - добавил мэр столицы.
Напомним, в Украине на утро 29 декабря зафиксировано уже 1 037 362 случаи коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 681 835 человек, летальных исходов - 18 081. Сейчас болеет 337 446 человек, за сутки количество активных больных снизилась на 9 350. В то же время суточный прирост новых случаев - почти 7 000, рост по сравнению с сутками ранее.