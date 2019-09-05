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У Києві перекриють рух біля Вокзальної площі

У Києві перекриють рух біля Вокзальної площі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Рух транспорту біля Вокзальної площі у Києві буде частково обмежено у суботу 7 вересня. Про це повідомили у пресслужбі комунальної корпорації "Київавтодор", передає УНН.

Так, рух буде обмежено з 9:00 до 17:00 7 вересня.

"На проїзді (естакаді) від Вокзальної площі до вул. Льва Толстого ми продовжуємо оновлювати покриття. Через роботи рух буде частково обмежено", - попередили у Київавтодорі.

Додамо, що поблизу Вокзальної площі вже обмежували рух 31 серпня через роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття.

Нагадаємо, планувалося у липні розпочати роботи з реконструкції Вокзальної площі у Києві.

Українські Національні Новини

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