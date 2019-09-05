В Киеве перекроют движение возле Вокзальной площади
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Движение транспорта возле Вокзальной площади в Киеве будет частично ограничено в субботу 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает УНН.
Так, движение будет ограничено с 9:00 до 17:00 7 сентября.
"На проезде (эстакаде) от Вокзальной площади до ул. Льва Толстого мы продолжаем обновлять покрытие. Из-за работ движение будет частично ограничено", - предупредили в Киевавтодоре.
Добавим, что вблизи Вокзальной площади уже ограничивали движение 31 августа из-за работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия.
Напомним, планировалось в июле начать работы по реконструкции Вокзальной площади в Киеве.