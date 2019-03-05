У Києві перекладач і банківський касир ошукали іноземця на півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Києві перекладач і банківський касир зняли з рахунку іноземця, поміщеного у СІЗО, близько півмільйона гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
Перекладач іноземця, якого помістили до СІЗО за вчинення кримінального правопорушення, скористався довірою свого клієнта і забрав його банківську картку.
Він звернувся до працівниці банку і повідомив, що хоче зняти з рахунку кошти, необхідні для внесення застави.
Попри відсутність юридичних підстав для здійснення такої операції, касир банку погодився допомогти перекладачу за винагороду. Разом вони заволоділи 420 тис. грн, що належали іноземцю.
Суд визнав провину обох фігурантів та виніс вирок: перекладач отримав 4 роки позбавлення волі, а його спільниця з банку - 5 років.
Нагадаємо, у Києві судитимуть іноземця за вимагання 30 тис. доларів у свого колишнього судового захисника.