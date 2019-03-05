В Киеве переводчик и банковский кассир обокрали иностранца на полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киеве переводчик и банковский кассир сняли со счета иностранца, помещенного в СИЗО, около полумиллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Переводчик иностранца, которого поместили в СИЗО за совершение уголовного преступления, воспользовался доверием своего клиента и забрал его банковскую карточку.
Он обратился к сотруднице банка и сообщил, что хочет снять со счета средства, необходимые для внесения залога.
Несмотря на отсутствие юридических оснований для осуществления такой операции, кассир банка согласился помочь переводчику за вознаграждение. Вместе они завладели 420 тыс. грн, принадлежавших иностранцу.
Суд признал вину обоих фигурантов и вынес приговор: переводчик получил 4 года лишения свободы, а его сообщница из банка - 5 лет.
Напомним, в Киеве будут судить иностранца за вымогательство 30 тыс. долларов у своего бывшего судебного защитника.