У Києві перехожий завадив зловмиснику прикріпити підозрілий предмет на авто
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У центрі Києва перехожий затримав зловмисника, який намагався прикріпити до автомобіля підозрілий предмет. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в столиці.
Подія сталася на вулиці Малій Житомирській.
11 грудня, близько 17-ї години, поліцейські отримали інформацію про затримання підозрілого чоловіка.
Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, з‘ясувалося, що киянин затримав чоловіка, який намагався встановити на автівку GPS-трекер, аби стежити за її маршрутом руху.
Зловмисника затримали. Під час слідчих дій у його помешканні вилучили аналогічний пристрій та мікрокамеру.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження до СБУ.
Нагадаємо, у Харкові невідома особа прикріпила муляж гранати на двері приймальної народного депутата України та пошкодила елементи фасаду будівлі.