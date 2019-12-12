В Киеве прохожий помешал злоумышленнику прикрепить подозрительный предмет на авто

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 44888 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103480 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136971 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141578 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136538 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 170777 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115687 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113546 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110235 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132461 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Киеве прохожий помешал злоумышленнику прикрепить подозрительный предмет на авто

В Киеве прохожий помешал злоумышленнику прикрепить подозрительный предмет на авто

Киев  •  УНН

 • 12586 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В центре Киева прохожий задержал злоумышленника, который пытался прикрепить к автомобилю подозрительный предмет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.

Событие произошло на улице Малой Житомирской.

11 декабря, около 17 часов, полицейские получили информацию о задержании подозрительного мужчины.

Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, выяснилось, что киевлянин задержал мужчину, который пытался установить на машину GPS-трекер, чтобы следить за ее маршрутом движения.

Злоумышленника задержали. Во время следственных действий в его доме изъяли аналогичное устройство и микрокамеру.

Следователи начали уголовное производство по ст. 359 (Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.

Напомним, в Харькове неизвестный прикрепил муляж гранаты на дверь приемной народного депутата Украины и повредил элементы фасада здания.

Украинские Национальные Новости

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