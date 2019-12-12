В Киеве прохожий помешал злоумышленнику прикрепить подозрительный предмет на авто
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В центре Киева прохожий задержал злоумышленника, который пытался прикрепить к автомобилю подозрительный предмет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.
Событие произошло на улице Малой Житомирской.
11 декабря, около 17 часов, полицейские получили информацию о задержании подозрительного мужчины.
Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, выяснилось, что киевлянин задержал мужчину, который пытался установить на машину GPS-трекер, чтобы следить за ее маршрутом движения.
Злоумышленника задержали. Во время следственных действий в его доме изъяли аналогичное устройство и микрокамеру.
Следователи начали уголовное производство по ст. 359 (Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.
Напомним, в Харькове неизвестный прикрепил муляж гранаты на дверь приемной народного депутата Украины и повредил элементы фасада здания.