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У Києві патрульні врятували чоловіка на мосту від самогубства

У Києві патрульні врятували чоловіка на мосту від самогубства

Київ • УНН

 • 12246 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У четвер близько 4:00 патрульні виявили чоловіка, який сидів на поручнях мосту. Підійшовши ближче, щоб з ним поспілкуватись, інспектори дізнались, що він у відчаї й має намір стрибнути донизу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Громадянин не підпускав до себе поліцейських, тому спілкуватись прийшлось на відстані.

Патрульні дізнались, що у чоловіка проблеми у сім'ї, після сперті його матері, його кинула дружина та забрала дітей. Крім цього з ним перестала спілкуватись його сестра.

Щоб відволікти увагу чоловіка командир роти Олександр Прокопенко запропонував записати свій номер телефону, в той час як його колега Сергій Кругляк швидко підбіг та схопив потенційного самогубцю за руки. Чоловіка посадили у службовий автомобіль та викликали медиків.

Нагадаємо, в Одесі чоловік вистрибнув з вікна квартири сьомого поверху та загинув.

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